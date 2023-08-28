«Меня взбесил арбитр». Ловчев раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Ахмат»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал судейство в последнем матче красно-белых с «Ахматом». Напомним, игра 6-го тура РПЛ завершилась со счётом 0:0. По мнению Ловчева, арбитр не препятствовал чрезмерно жёсткой игре со стороны футболистов «Ахмата».
«Меня взбесил судья. Костя Генич в репортаже сказал, что фолов много, игроки «Ахмата» сфолили 22 раза — кто их за это осудит? Честно говоря, не понял, почему это не смог сделать арбитр. Очень много мелких и жёстких нарушений. «Спартак» не победил ни в коем случае не из-за судьи, проблема в самом «Спартаке». Но нарушения правил надо судить, не надо закрываться повышенной планкой единоборств, потому что обилие конфликтов на поле обычно приводит к драке и скандалам. «Ахмат» был очень хорошо настроен, грозненцы просто бились, и судья позволил им это сделать в полной мере, установив высокую планку ведения единоборств», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 28 августа 2023
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