Созин: у ЦСКА из основы выпали четыре человека плюс Акинфеев. Клуб к этому совсем не готов

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался насчёт трансферной политики московского ЦСКА.
«Понимаю, что футбол – это бизнес. Когда свободным агентом берёшь Медину, платишь только агенту и продаёшь в пять раз дороже – это объяснимо. И очень прибыльно. Уход Карраскаля мне тоже понятен, конфликт с тренером, он не играл, и отдали его выгодно. Хотя я уверен, что мы увидим в «Динамо», какой классный он футболист. С Зайнутдиновым ситуация тоже нормальная – есть хорошее предложение, есть желание игрока уйти – и вопросов нет.
Мне не нравится другая тенденция. Что, про возможный уход Карраскаля и Зайнудитнова стало известно недавно? Почему ЦСКА не подготовился? Почему сначала не взять игроков на замену, а потом продать ненужных? Если вопрос в отсутствии денег, то не стоит говорить о борьбе за золото. У ЦСКА из основы выпали четыре человека плюс Акинфеев – и клуб к этому совсем не готов. И судорожно играет в догонялки», — передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 28 августа 2023
-
14:57
-
14:42
-
14:34
-
14:33
-
14:20
-
14:16
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:50
-
13:45
-
13:42
-
13:39
-
13:32
-
13:15
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
12:52
-
12:51
-
12:50
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:12
-
12:11
-
12:00
-
11:46
-
11:45
-
11:42
-
11:36
-
11:24