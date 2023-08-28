Созин: у ЦСКА из основы выпали четыре человека плюс Акинфеев. Клуб к этому совсем не готов

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался насчёт трансферной политики московского ЦСКА.

«Понимаю, что футбол – это бизнес. Когда свободным агентом берёшь Медину, платишь только агенту и продаёшь в пять раз дороже – это объяснимо. И очень прибыльно. Уход Карраскаля мне тоже понятен, конфликт с тренером, он не играл, и отдали его выгодно. Хотя я уверен, что мы увидим в «Динамо», какой классный он футболист. С Зайнутдиновым ситуация тоже нормальная – есть хорошее предложение, есть желание игрока уйти – и вопросов нет.

Мне не нравится другая тенденция. Что, про возможный уход Карраскаля и Зайнудитнова стало известно недавно? Почему ЦСКА не подготовился? Почему сначала не взять игроков на замену, а потом продать ненужных? Если вопрос в отсутствии денег, то не стоит говорить о борьбе за золото. У ЦСКА из основы выпали четыре человека плюс Акинфеев – и клуб к этому совсем не готов. И судорожно играет в догонялки», — передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.