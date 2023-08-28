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Созин: в «Спартаке» поняли — «Зенит» им не по зубам. И все потухли

Созин: в «Спартаке» поняли — «Зенит» им не по зубам. И все потухли
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал последние выступления московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге.

«Перед матчем с «Зенитом» весы качнулись в сторону «Спартака». Кажется, тогда в клубе поверили, что сейчас действительно тот самый момент, когда «Зенит» можно остановить – есть кого добавить, кем заменить игроков, есть глубина. А потом в клубе поняли – «Зенит» не по зубам. И все потухли. Одно очко в трёх матчах – это очень мало для клуба с амбициями чемпиона», — передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 10 очков. В матче 6-го тура красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) на домашней арене.

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