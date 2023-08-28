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Созин: мне непонятно, что происходит с Абаскалем. Он будто не в себе

Созин: мне непонятно, что происходит с Абаскалем. Он будто не в себе
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после неудачных результатов последних недель.

«Я не сомневаюсь, что «Спартак» снова начнёт набирать очки. Сыграются новички, спадёт психологический удар после «Зенита». Но главное тут – фигура тренера. Мне непонятно, что происходит с Абаскалем – он будто не в себе. Меняет замены в последний момент, на пресс-конференции судорожно переходит с одного языка на другой. Кажется, либо он просто сильно переживает, либо просто не понимает, что делать. Если это второй вариант, то дела у «Спартака» хуже, чем кажется», — передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 10 очков.

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