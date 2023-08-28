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«Динамо» не отпустит Тюкавина в другой клуб в ближайшие два трансферных окна

«Динамо» не отпустит Тюкавина в другой клуб в ближайшие два трансферных окна
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Московское «Динамо» не планирует отпускать нападающего Константина Тюкавина в ближайшие два трансферных окна, по нему нет предложений от иностранных клубов. Об этом сообщил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

«Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждём ответа от стороны футболиста. Костю Тюкавина мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее.

Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов. Мы ни с кем из наших футболистов не хотим расставаться, но это футбол, иногда бывают ситуации, когда это приходится делать. Поэтому мы не исключаем, что в это трансферное окно кто-то из футболистов нас покинет, это нормально», — приводит слова Гафина ТАСС.

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