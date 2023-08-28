«Динамо» не отпустит Тюкавина в другой клуб в ближайшие два трансферных окна

Московское «Динамо» не планирует отпускать нападающего Константина Тюкавина в ближайшие два трансферных окна, по нему нет предложений от иностранных клубов. Об этом сообщил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
«Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждём ответа от стороны футболиста. Костю Тюкавина мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее.
Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов. Мы ни с кем из наших футболистов не хотим расставаться, но это футбол, иногда бывают ситуации, когда это приходится делать. Поэтому мы не исключаем, что в это трансферное окно кто-то из футболистов нас покинет, это нормально», — приводит слова Гафина ТАСС.
- 28 августа 2023
-
14:57
-
14:42
-
14:34
-
14:33
-
14:20
-
14:16
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:50
-
13:45
-
13:42
-
13:39
-
13:32
-
13:15
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
12:52
-
12:51
-
12:50
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:12
-
12:11
-
12:00
-
11:46
-
11:45
-
11:42
-
11:36
-
11:24