Ловчев высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, «Зенит» лучше всех играет в футбол и лучше всех справляется с проблемами и форс-мажорами.
«У нас в оценке чемпионской гонки я слышу, что вот-вот «Зенит» оступится, у него тяжёлый старт, ушли Кузяев и Малком, и у всех остальных появился шанс. Да, появился, Питер действительно не очень удачно стартовал. Но это же не значит, что чемпион сам придёт и сложит полномочия. Титулы вырываются, их завоёвывают. Надо самим не ошибаться и отладить ситуацию в клубе и команде.
А у нас у ЦСКА уходят игроки, у команды просто нет скамейки запасных, и замену им находят только по ходу стартового отрезка, в «Спартаке» тренер «поплыл» и по ходу этого плавания ищет схему и постоянно тасует состав, в «Локо» главный форвард шутит и скандалит — о повторении весеннего отрезка речи не идёт. Кроме того, в «Спартаке» огромные проблемы с обороной, которые не решаются. Класс игроков линии защиты низкий.
«Зенит» же быстро перестроился, нашёл оптимальный состав, и уже отъезд Малкома не выглядит трагичным — потому что заиграл Кассьерра, а Вендел просто рвёт. Какие тогда будут вопросы к «Зениту», если они просто сейчас лучше всех играют в футбол, там самый классный состав и там лучше всех в РПЛ разобрались с проблемами», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 28 августа 2023
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