Геркус: удаль и размах «Динамо» прямо гусарские, приятно смотреть

Бывший президент «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус высказался о старте нынешнего сезона для московского «Динамо», признавшись, что удивился прыти бело-голубых. Функционер отметил, что на динамовцев приятно смотреть.

«Динамо» удивило своей прытью. Не всё получается, но удаль и размах прямо гусарские. Фантастические голы, воля к победе — приятно смотреть. К тому же сейчас можно ждать усиления от новичков. Отмечу подписание первого в истории нашего футбола мексиканского игрока, да ещё и игрока сборной Мексики — Луиса Чавеса. На сегодня это не просто самый дорогой игрок «Динамо», но один из самых дорогих легионеров всей лиги. Большие ожидания, очень интересно», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Динамо» занимает пятое место в РПЛ с 11 набранными очками после шести сыгранных матчей.