«Локомотив» с Дзюбой в составе побеждает в три раза чаще, чем без него

Результаты московского «Локомотива» зависят от наличия в составе железнодорожников нападающего Артёма Дзюбы. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в своём телеграм-канале.
Фото: Opta Sports
В 2023 году «Локомотив» провёл 19 матчей в РПЛ, в 15 из которых Дзюба принял участие. При этом, когда форвард был на поле, железнодорожники одержали 11 побед, что составляет примерно 73%. Без Дзюбы «Локомотив» выиграл лишь однажды из четырёх попыток, что составляет 25%.
Также с Дзюбой в составе «Локомотив» набирает в среднем больше очков за матч — 2.3 против 1.5 без нападающего.
Без Дзюбы в составе «Локомотив» забивает гораздо меньше. Когда форвард выходит на поле, железнодорожники поражают ворота соперников по 2.7 раза за игру, без него — лишь раз за матч.
- 28 августа 2023
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