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Евгений Харлачёв назначен и. о. главного тренера «Уфы»

Евгений Харлачёв назначен и. о. главного тренера «Уфы»
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Евгений Харлачёв назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Уфа». Ранее специалист работал на должности старшего тренера.

Напомним, «Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела из Мелбет Первой лиги во Вторую лигу. При этом ещё два сезона назад «Уфа» выступала в элитном дивизионе чемпионата России. У команды сменился генеральный директор: вместо Шамиля Газизова, переехавшего работать в махачкалинское «Динамо», этот пост занял Александр Егоров, ранее работавший судьёй на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Уфа» в новом сезоне выступает в золотой группе дивизиона «А» Второй лиги. Уфимцы набрали шесть очков в семи матчах и занимают девятое место в своей группе. Возглавляет таблицу группы «Краснодар-2», который набрал 13 очков.

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