Тренер «Оренбурга» Деограсия заявил, что на него нет давления из Испании из-за работы в РФ
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия признался, что не чувствует никакого давления из Испании по поводу работы в России. Также 50-летний специалист рассказал, как на родине отреагировали на его назначение на пост наставника «Оренбурга».
«Как в Испании отреагировали на моё назначение? Очень бурно! Информация быстро распространилась, было много звонков от журналистов, просили дать интервью на радио. Здесь нужно понимать, что я родом с очень маленького острова, и не каждый уезжает оттуда, а уж тем более работает за границей.
Испытываю ли давление из-за политики? Никакого давления, я спокойно работаю. Никто никогда ничего подобного не говорил мне», — приводит слова Давида Деограсии «Матч ТВ».
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