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Вараздат Ароян объяснил результативность Тикнизяна игрой за сборную Армении

Вараздат Ароян объяснил результативность Тикнизяна игрой за сборную Армении
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Защитник сборной Армении и «Астаны» Вараздат Ароян высказался касательно высокой результативности игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Я думаю, на это повлиял приход в сборную Армении. После этого у него в карьере всё по-другому складывается. Мне кажется, сборная Армении сыграла важную роль в его результативности. Вообще, наша сборная запускает наверх. Георгий Арутюнян после дебюта в сборной Армении сыграл за главную команду «Краснодара», Иву после хороших матчей получил приглашение в «Рубин», — приводит слова Арояна Metaratings.

В активе Наиря Тикнизяна четыре игры за сборную и один гол, а за «Локомотив» в нынешнем сезоне защитник забил четыре мяча в восьми встречах. Контракт Арояна с «Астаной» действителен до 31 декабря 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 31-летнего футболиста 20 матчей во всех турнирах и один забитый гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн.

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