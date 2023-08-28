Галактионов — лучший тренер в истории «Локомотива» по проценту побед
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Московский «Локомотив» одержал победу в 63% матчей под руководством главного тренера Михаила Галактионова, благодаря чему специалист является лучшим наставником в истории железнодорожников по этому показателю. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в своём телеграм-канале.
Также Галактионов — лучший тренер в истории «Локомотива» по среднему количеству набранных очков за игру (2.2) в чемпионате России.
39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого специалист работал с «Пари Нижний Новгород».
В нынешнем сезоне чемпионата России «Локомотив» провёл шесть матчей, в которых одержал две победы, трижды сыграл вничью и один раз потерпел поражение. С девятью очками железнодорожники занимают восьмое место в РПЛ.
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