Ахметов: пока рано смотреть в таблицу, шансы на чемпионство есть у всех

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов заявил, что на данном этапе сезона рано прогнозировать, кто станет чемпионом России.
«Смотрят ли футболисты «Краснодара» в турнирную таблицу? Сейчас рано смотреть, только 6-й тур. Смысла нет. Когда нужно смотреть? После 30-го тура. Есть ли у «Краснодара» реальные шансы на чемпионство? Шансы есть у всех, я так скажу. А там уже видно будет, ближе к экватору сезона. Изменилось ли что-то в команде по сравнению с прошлым сезоном? Мы стали более ответственно играть в защите, допускать меньше ошибок. Стараемся создавать много моментов в атаке, стараемся больше атаковать, играть на результат. А глобально ничего не поменялось», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».
«Краснодар» с 14 очками, набранными в шести стартовых матчах чемпионата России, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
- 28 августа 2023
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