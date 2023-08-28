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В РФС подтвердили, что комитет по этике рассмотрит оскорбления Слуцкого в адрес журналиста

В службе коммуникаций РФС сообщили, что комитет по этике организации рассмотрит слова бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого в адрес журналиста Виталия Бородина.

«Комитет по этике РФС рассмотрит слова Леонида Слуцкого в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Дата заседания пока не определена», — приводит сообщение службы коммуникаций РФС ТАСС.

Напомним, Слуцкий назвал Бородина «19-летним дебилом» во время трансляции на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Такая реакция Слуцкого была вызвана скандалом вокруг журналиста, связанного с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой, который угрожал представителю СМИ.

За своё поведение Дзюба получил два матча дисквалификации условно и штраф 50 тысяч рублей. Такое решение приняли в КДК РФС.