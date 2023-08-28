Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС подтвердили, что комитет по этике рассмотрит оскорбления Слуцкого в адрес журналиста

В РФС подтвердили, что комитет по этике рассмотрит оскорбления Слуцкого в адрес журналиста
Аудио-версия:
Комментарии

В службе коммуникаций РФС сообщили, что комитет по этике организации рассмотрит слова бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого в адрес журналиста Виталия Бородина.

«Комитет по этике РФС рассмотрит слова Леонида Слуцкого в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Дата заседания пока не определена», — приводит сообщение службы коммуникаций РФС ТАСС.

Напомним, Слуцкий назвал Бородина «19-летним дебилом» во время трансляции на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Такая реакция Слуцкого была вызвана скандалом вокруг журналиста, связанного с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой, который угрожал представителю СМИ.

За своё поведение Дзюба получил два матча дисквалификации условно и штраф 50 тысяч рублей. Такое решение приняли в КДК РФС.

Материалы по теме
Мамаев: Слуцкий для кого-то, может, святой, но для меня он — нехороший человек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android