Вратарь «Зенита» Кержаков: мы набираем ход и сможем показывать более качественный футбол

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о турнирном положении сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 после победы в матче с «Уралом» (4:0).

«Зенит» вернулся в тройку лидеров? Ещё весь чемпионат впереди. Единственное, что можно сказать по этому поводу — мы набираем ход и со временем сможем показывать ещё более качественный футбол», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

«Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).