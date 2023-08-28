Вратарь «Зенита» Кержаков: мы набираем ход и сможем показывать более качественный футбол
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о турнирном положении сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 после победы в матче с «Уралом» (4:0).
«Зенит» вернулся в тройку лидеров? Ещё весь чемпионат впереди. Единственное, что можно сказать по этому поводу — мы набираем ход и со временем сможем показывать ещё более качественный футбол», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
«Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).
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