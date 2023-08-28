Хавбек «Ахмата» Бериша: если «Зенит» завтра сделает мне предложение — откажу

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, что ответил отказом на предложения других клубов РПЛ. Кроме того, футболист подчеркнул, что даже не стал бы рассматривать возможность перейти в «Зенит».
«У меня были предложения от клубов РПЛ, но я не могу покинуть «Ахмат». Я очень уважаю свой клуб, это мой дом. Я принял решение — завершу свою профессиональную карьеру в Грозном. Даже если «Зенит» завтра сделает мне предложение, я им откажу. Своё решение не буду менять — играю только за «Ахмат», и точка!» — приводит слова Бериши «РБ Спорт».
Бернард Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года, куда он перешёл из махачкалинского «Анжи» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний полузащитник провёл шесть матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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