Хавбек «Ахмата» Бериша: если «Зенит» завтра сделает мне предложение — откажу

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, что ответил отказом на предложения других клубов РПЛ. Кроме того, футболист подчеркнул, что даже не стал бы рассматривать возможность перейти в «Зенит».

«У меня были предложения от клубов РПЛ, но я не могу покинуть «Ахмат». Я очень уважаю свой клуб, это мой дом. Я принял решение — завершу свою профессиональную карьеру в Грозном. Даже если «Зенит» завтра сделает мне предложение, я им откажу. Своё решение не буду менять — играю только за «Ахмат», и точка!» — приводит слова Бериши «РБ Спорт».

Бернард Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года, куда он перешёл из махачкалинского «Анжи» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний полузащитник провёл шесть матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.