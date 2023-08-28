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Игроки «Зенита» получили по 10 млн рублей за победу над «Спартаком»

Игроки «Зенита» получили по 10 млн рублей за победу над «Спартаком»
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Стал известен размер денежных премий, которыми были вознаграждены футболисты санкт-петербургского «Зенита» за победу над московским «Спартаком» в матче 5-го тура РПЛ (3:1). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, игроки, которые вышли на поле в том матче, получили по $ 100 тыс., что приблизительно равняется 10 млн рублей. Примерно половину от этой суммы, то есть около 5 млн рублей, получили каждый из футболистов, оставшихся в запасе.

Напомним, двумя забитыми мячами в составе «Зенита» в матче со «Спартаком» отметился полузащитник Вендел. Ещё один мяч сине-бело-голубых в той игре на свой счёт записал нападающий Матео Кассьерра. «Спартак» смог забить только с пенальти, который реализовал форвард Александр Соболев.

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