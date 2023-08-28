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Ароян: если Захарян перешёл в сильную команду, почему этого не может сделать Сперцян?

Ароян: если Захарян перешёл в сильную команду, почему этого не может сделать Сперцян?
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Защитник сборной Армении и «Астаны» Вараздат Ароян рассказал о вероятном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских топ-клубов.

«Возможен ли переход из чемпионата России в топ-клубы Европы в настоящее время? А почему нет? Я считаю, что чемпионат России очень высокого уровня. Я из Казахстана перешёл в Ла Лигу, почему тогда Сперцян не может перейти в топ-клуб? Эдик сейчас под пристальным вниманием топ-клубов. Если Захарян смог перейти в сильную команду, почему этого не может сделать Сперцян?

Эдик – качественный футболист и просто хороший человек. Стабильная игра последних лет говорит о том, что он на долгие годы будет большой силой для нас (сборной Армении. — Прим. «Чемпионата»). Какой чемпионат лучше всего подходит Сперцяну? Германия. Эдик уже пару лет показывает стабильный футбол. Я думаю, Бундеслига ему хорошо подойдёт», — приводит слова Арояна Metaratings.

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