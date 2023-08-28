«Локомотив» — лучшая команда РПЛ по набранным очкам и забитым голам в 2023 году

Московский «Локомотив» является лучшей командой Российской Премьер-Лиги в 2023 году сразу по двум показателям. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в своём телеграм-канале.

«Локомотив» делит с «Зенитом» первое место по количеству набранных очков на этом отрезке (по 41). У ЦСКА в 2023 году 39 очков, у «Краснодара» — 37, а у грозненского «Ахмата» — 31. Именно эти клубы представляют собой топ-5 по набранным очкам в данный период.

Также игроки «Локомотива» опережают соперников из остальных команд лиги по количеству забитых мячей — железнодорожники отличились 44 раза. У ближайших преследователей из «Зенита» 41 гол. 40 мячей забил «Краснодар», 39 — ЦСКА, 33 — «Ахмат».

«Спартака» нет в топ-5 по обоим показателям. Красно-белые в 2023 году набрали 28 очков и забили 32 мяча.