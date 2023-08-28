Испанский тренер «Оренбурга» Деограсия отреагировал на то, что его называют «ноунеймом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия отреагировал на то, что многие эксперты называют его «ноунеймом». Напомним, испанец был назначен на пост наставника «Оренбурга» вместо Иржи Ярошика.

«Многие эксперты меня называют «ноунеймом»? Уважаю мнение всех людей. Думаю, в футбольном мире есть место для всех. Главное — уважать друг друга, а время покажет», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Давид Деограсия – испанский тренер с лицензией категории PRO-UEFA, до настоящего времени являлся главным тренером академии «Оренбурга». Ранее он работал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса» и «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси.

Напомним, 45-летний Ярошик занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня этого года. Под его руководством команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги оренбуржцы занимают последнее место с одним набранным очком в пяти турах.