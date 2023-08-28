Семшов: «Зенит» нормализовал состав, команде теперь проще выступать

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о наборе петербургской командой оптимальной формы и о возвращении в главные претенденты на чемпионство.

«У «Зенита» не было никакой ямы, просто чемпионат только стартовал. У них ушли некоторые футболисты, пришли новые, на это всё ушло время. Все, за исключением, может быть, «Краснодара» играли с переменным успехом. Основные игры РПЛ только начинаются. Через кубковые игры и чемпионат футболисты будут только набирать лучшие кондиции. Плюс некоторые составы будут больше сыгрываться, и кто-то будет лучше выглядеть.

Но «Зенит», как мы и думали, остаётся основным претендентом на чемпионство. Если петербуржцы теряют очки, то это шок для всех. Но нужно не забывать, что в «Зените» тоже играют живые люди, и иногда нужно время, чтобы команда обрела ту форму, которую все хотят видеть. Плюс на петербуржцев всегда другой настрой, у них все хотят отнять очки. «Зенит» сейчас нормализовал состав. Большинство футболистов в строю. Теперь команде выступать проще», — приводит слова Семшова Metaratings.