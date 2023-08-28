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«Зенит» и египетский «Аль-Иттихад» заключили меморандум о сотрудничестве

«Зенит» и египетский «Аль-Иттихад» заключили меморандум о сотрудничестве
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Действующий чемпион России «Зенит» заключил меморандум о сотрудничестве с египетским футбольным клубом «Аль-Иттихад».

«Этот документ предусматривает взаимодействие одного из старейших футбольных клубов Египта и действующего чемпиона России в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд.

Кроме того, клубы договорились о проведении товарищеской игры между молодёжными командами с целью развития молодых футболистов. Встреча «Зенита»-м и «Аль-Иттихада» U19 пройдёт в Александрии 8 сентября», — сообщает пресс-служба российского клуба.

Египетский футбольный клуб базируется в городе Александрия и выступает в египетской Премьер-лиге. «Аль-Иттихад» основан в 1914 году.

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