«Зенит» и египетский «Аль-Иттихад» заключили меморандум о сотрудничестве
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Действующий чемпион России «Зенит» заключил меморандум о сотрудничестве с египетским футбольным клубом «Аль-Иттихад».
«Этот документ предусматривает взаимодействие одного из старейших футбольных клубов Египта и действующего чемпиона России в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд.
Кроме того, клубы договорились о проведении товарищеской игры между молодёжными командами с целью развития молодых футболистов. Встреча «Зенита»-м и «Аль-Иттихада» U19 пройдёт в Александрии 8 сентября», — сообщает пресс-служба российского клуба.
Египетский футбольный клуб базируется в городе Александрия и выступает в египетской Премьер-лиге. «Аль-Иттихад» основан в 1914 году.
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