Сафонов: у меня пока не было ни одного предложения из Европы. Значит, пока недотягиваю

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов заявил, что на данный момент у него не было ни одного предложения от европейских клубов.

«Имелись ли у меня предложения этим летом? За всё время до меня ни разу не доходили предложения. Не знаю, какие трансферные новости были вокруг меня, но мне ни разу не говорили, что мной кто‑то интересуется из Европы. Похоже, это всё слухи.

Если мной не интересуются, значит, я пока что недотягиваю до уровня выше РПЛ и пока что я должен играть здесь.

Готов ли выступать за «Краснодар» до конца текущего сезона? Я до этого три сезона здесь провёл. Ничего страшного, четвёртый проведу. Скажу так — я не думаю сейчас о другом клубе. Неделя до конца трансферного окна, и ни одного предложения не было. Естественно, я буду думать о том, что я играю за «Краснодар», и все мои цели и мечты здесь, с моей командой. А как всё будет меняться, будем смотреть каждые полгода. Если будет конкретное интересное предложение, буду точечно рассматривать», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».