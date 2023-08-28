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Романо: сегодня «Барселона» и «Манчестер Сити» подпишут соглашение о переходе Канселу

Футбольные клубы «Барселона» и «Манчестер Сити» обмениваются документами, чтобы сегодня подписать соглашение о переходе португальского защитника Жоау Канселу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в арендную сделку будет включён пункт о выкупе футболиста. Жоау готов отправиться в Испанию сегодня вечером.

Стоит отметить, что Канселу уже выступал в испанской Примере. Игрок сборной Португалии провёл три сезона в составе «Валенсии».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в € 50 млн. Вторую половину прошлого сезона Канселу провёл в аренде в «Баварии», в составе которой стал чемпионом Германии, и провёл 15 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.