Романо: сегодня «Барселона» и «Манчестер Сити» подпишут соглашение о переходе Канселу

Футбольные клубы «Барселона» и «Манчестер Сити» обмениваются документами, чтобы сегодня подписать соглашение о переходе португальского защитника Жоау Канселу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, в арендную сделку будет включён пункт о выкупе футболиста. Жоау готов отправиться в Испанию сегодня вечером.
Стоит отметить, что Канселу уже выступал в испанской Примере. Игрок сборной Португалии провёл три сезона в составе «Валенсии».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в € 50 млн. Вторую половину прошлого сезона Канселу провёл в аренде в «Баварии», в составе которой стал чемпионом Германии, и провёл 15 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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