Руководитель сочинского стадиона «Фишт» назвал причины плохого состояния газона

Руководитель сочинской арены «Фишт» Вениамин Богомолов объяснил, с чем связаны проблемы с газоном на стадионе.
«С 2017-го каждый год проблемы в августе и сентябре. В России отсутствовал опыт укладки полей в субтропическом климате, применялась технология, используемая по всей России. Почва прогревается до плюс 30 градусов, что не даёт корневой системе стабилизироваться. Песок — это достаточно серьёзный аккумулятор тепла, ему надо больше времени, чтобы остыть. Если говорить о технических характеристиках газона, то они соответствуют нормам. Да, картинки нет, но показатели все в норме, что неоднократно подтверждали приезжающие к нам комиссии.
Мы проводим сейчас работы, каждый год совершенствуем технологию, применяем укрывные покрытия поля, это даёт нам возможность более-менее его сдерживать. У вас не вызывают такую же обеспокоенность поля в средней полосе весной, верно? Потому что сложился стереотип — холодно, поэтому поля, несмотря на наличие разных технологий, плохие. У нас же ровно всё наоборот. Таких зон, как у нас, в мире всего три. В том же Катаре были проблемы с газонами, но там совершенно другая влажность. Плюс было четыре матча в августе, для нашего поля это серьёзная нагрузка в такое жаркое время», — приводит слова Богомолова «РИА Новости Спорт».
- 28 августа 2023
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