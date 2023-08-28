Спортивный директор «Крыльев» заявил, что клуб не получал предложений от ЦСКА по Салтыкову

Бывший футболист «Крыльев Советов», а ныне занимающий должность спортивного директора самарской команды Сергей Корниленко рассказал, что клуб не получал предложений от московского ЦСКА по полузащитнику Никите Салтыкову.

«Давайте отталкиваться от того, что Никита играет за «Крылья» и находится в нашем расположении. Официального предложения от ЦСКА по Салтыкову в нашем клубе нет», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник сыграл пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс. Контракт 19-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года.