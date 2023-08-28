«Челси» временно отказался от варианта с покупкой форварда «Лиона» Баркола

«Челси» прекратил попытки по подписанию нападающего «Лиона» и молодёжной сборной Франции Брэдли Баркола. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Лион» был открыт к продаже молодого форварда, переговоры между клубами продвигались успешно, однако взамен французская команда хотела получить полузащитника «аристократов» Андрея Сантоса в аренду на сезон. Бразильский хавбек не так давно перешёл в «Ноттингем» на правах аренды. Это обстоятельство заметно усложнило дальнейшие переговоры между «Челси» и «Лионом».
В сезоне-2022/2023 Баркола провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Лиона» получить с продажи Баркола не только деньги, но и нескольких игроков из покупающей команды.
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