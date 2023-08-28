Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Китайская футболистка «Локомотива»: в Москве прекрасно всё, довольна выбором

Китайская футболистка «Локомотива»: в Москве прекрасно всё, довольна выбором
Аудио-версия:
Комментарии

Центральная полузащитница «Локомотива» и сборной Китая Лю Юэюнь рассказала о впечатлениях после переезда в Россию.

«Почему решила продолжить карьеру в российской Суперлиге? Меня всегда интересовали русская культура и российский футбол. После того как я приняла решение переехать сюда, я поняла, что здесь много людей, которые обожают этот вид спорта. На матчи ходит группа верных болельщиков, мы усердно тренируемся, у меня хорошие товарищи по команде, которые всегда добры ко мне, а ещё в России красивейшие стадионы. В Москве прекрасно всё, и я довольна своим выбором.

Я впервые приехала в Россию зимой — сначала было довольно неуютно, холодно, темно, но потом постепенно мне удалось привыкнуть. Летом, конечно, здесь достаточно комфортно», — приводит слова футболистки официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Защитница «Локомотива» Мария Галай сравнила женский футбол с мужским
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android