Китайская футболистка «Локомотива»: в Москве прекрасно всё, довольна выбором

Центральная полузащитница «Локомотива» и сборной Китая Лю Юэюнь рассказала о впечатлениях после переезда в Россию.

«Почему решила продолжить карьеру в российской Суперлиге? Меня всегда интересовали русская культура и российский футбол. После того как я приняла решение переехать сюда, я поняла, что здесь много людей, которые обожают этот вид спорта. На матчи ходит группа верных болельщиков, мы усердно тренируемся, у меня хорошие товарищи по команде, которые всегда добры ко мне, а ещё в России красивейшие стадионы. В Москве прекрасно всё, и я довольна своим выбором.

Я впервые приехала в Россию зимой — сначала было довольно неуютно, холодно, темно, но потом постепенно мне удалось привыкнуть. Летом, конечно, здесь достаточно комфортно», — приводит слова футболистки официальный сайт РФС.