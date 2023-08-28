Китайская футболистка «Локомотива»: в Москве прекрасно всё, довольна выбором

Центральная полузащитница «Локомотива» и сборной Китая Лю Юэюнь рассказала о впечатлениях после переезда в Россию.
«Почему решила продолжить карьеру в российской Суперлиге? Меня всегда интересовали русская культура и российский футбол. После того как я приняла решение переехать сюда, я поняла, что здесь много людей, которые обожают этот вид спорта. На матчи ходит группа верных болельщиков, мы усердно тренируемся, у меня хорошие товарищи по команде, которые всегда добры ко мне, а ещё в России красивейшие стадионы. В Москве прекрасно всё, и я довольна своим выбором.
Я впервые приехала в Россию зимой — сначала было довольно неуютно, холодно, темно, но потом постепенно мне удалось привыкнуть. Летом, конечно, здесь достаточно комфортно», — приводит слова футболистки официальный сайт РФС.
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