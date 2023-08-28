Карраскаль: никогда не был в ночных клубах, я — семейный человек

Новичок московского «Динамо», полузащитник Хорхе Карраскаль отреагировал на слухи о том, что он часто посещал ночные клубы в столице России.

«Многие говорят, что я люблю посещать ночные клубы и имею проблемы с режимом, но это не так! Я никогда не был в клубах! Только по ресторанам хожу. Я семейный человек», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

Недавно стало известно, что Карраскаль перешёл в стан бело-голубых из ЦСКА. Колумбиец подписал контракт с «Динамо» до 30 июня 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. Предполагаемая сумма трансфера 25-летнего латиноамериканца составляет € 5,5 млн плюс бонусы. В стане бело-голубых колумбиец будет выступать под восьмым номером.

Карраскаль выступал за ЦСКА с 2022 года. На его счету 47 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он забил семь голов.