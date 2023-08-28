Иву Угочукву: Гунько сказал, что трансфер в «Рубин» будет шагом вперёд для меня

Полузащитник казанского «Рубина» Иву Угочукву рассказал, почему выбрал чемпионат России в качестве продолжения карьеры.
«Я знаю, что Россия не принимает участия в еврокубках, но будем надеяться, что скоро всё вернется на свои места. Мне было интересно попробовать свои силы в таком сильном чемпионате, поэтому и согласился на предложение «Рубина».
О российском чемпионате я знал многое. Играя в Армении, видел некоторые матчи российских команд. Смотрел финал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром», а в Казани ходил на игру за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. В России выступало много известных футболистов, чьи фамилии были на слуху в футболе. К тому же ещё играли и футболисты из Нигерии – Эммануэль Эменике, Ахмед Муса, Эджуке и ещё много других.
Долго ли шли переговоры? Нет, много времени не потребовалось. В июне Армения играла против Латвии в квалификации чемпионата Европы, и буквально после матча я узнал о предложении из России от «Рубина».
Как отреагировал главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько? Я ему рассказал, что у меня есть предложение из России, и он только положительно отнёсся к этому. Он ведь долго работал в «Спартаке», знает специфику турнира. Сказал, что для меня это будет хороший трансфер, шаг вперёд. Дмитрий Иванович высоко отозвался о «Рубине» и рассказал о силе чемпионата в целом, о стране», — рассказал Иву в интервью «БИЗНЕС Онлайн».
23-летний футболист перешёл в «Рубин» 16 июля этого года из армянского клуба «Урарту».
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