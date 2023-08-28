Властимил Петржела: «Зенит» вышел из кризиса. Уверен, что выиграют очередной сезон РПЛ
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о нынешнем состоянии сине-бело-голубых.
«Зенит» вышел из кризиса. У меня не было никаких сомнений, что так и будет. Вендел вернулся — это очень важно. Бразилец стал лидером команды, приносит положительный результат. Уверен, что с такой игрой «Зенит» выиграет очередной сезон РПЛ. У них нет конкурентов на данный момент», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
После шести сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге команда Сергея Семака набрала 13 очков и расположилась на второй строчке турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков). В субботу, 26 августа, «Зенит» обыграл «Урал» со счётом 4:0.
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