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Спортдиректор «Марселя» опроверг новость, что клуб арендует Изидора с правом выкупа

Спортдиректор «Марселя» опроверг новость, что клуб арендует Изидора с правом выкупа
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Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта опроверг новость, что французский клуб рассматривает возможность подписания форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Марсель» арендует Изидора с правом выкупа? Это неправда», — сказал Рибалта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Изидор покинул расположение «Локомотива», «Марсель» арендует игрока с правом выкупа.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Железнодорожники заплатили за Вильсона € 3,5 млн. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами.

Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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