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Матч «Сочи» — ЦСКА не будет перенесён, несмотря на плохое состояние газона стадиона «Фишт»

Матч «Сочи» — ЦСКА не будет перенесён, несмотря на плохое состояние газона стадиона «Фишт»
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что ЦСКА обращался в РФС с вопросом о месте проведения матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи».

«Так как среди болельщиков и в СМИ немало разговоров о состоянии поля в Сочи применительно к ближайшим матчам, проясним ситуацию:

Как нам сообщили в РФС, кубковый матч «Сочи» — ЦСКА состоится в Сочи, никаких переносов», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Сочи» и ЦСКА состоится в среду, 30 августа. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

После двух проведённых матчей группового этапа Кубка России все команды группы А имеют в своём активе по три очка. По дополнительным показателям ЦСКА находится на первом месте.

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