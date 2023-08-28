Над «Спартаком» смеются свои фанаты, а «Зенит» вернулся. Премьер-лига несправедливости #46

Представляем 46-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Гриша Телингатер обсуждают 6-й тур РПЛ.

«Спартак» снова не выиграл, из-за чего у Андрея большие вопросы к Абаскалю. «Зенит» снова хорош, позорное поле в Сочи и сумасшедший гол Скопинцева. Всё это и остальное произошедшее в туре ждёт вас в новом выпуске.

Тайм-коды:

00:00 — Всем привет! Вместо Гриши сегодня Миша

01:30 — ЦСКА выдал унылый матч с «Оренбургом», а в концовке отскочил

11:06 — «Краснодар» не смог обыграть «Факел», а Кордоба ужасно бьёт пенальти

20:33 — «Зенит» разгромил «Урал». Кажется, он снова фаворит на чемпионство

31:02 — «Рубин» и «Динамо» выдали триллер, а Скопинцев забил гол сезона

40:06 — Абаскаль снова не выиграл. Андрей горит и задаёт тренеру «Спартака» вопросы

53:29 — «Локомотив» обыграл «Сочи» на ужасном поле. На таком нельзя играть в футбол

01:07:04 — Таблица после 6-го тура, прощаемся

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Инсайды от Андрея

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