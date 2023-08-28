Грузинский форвард «Метца» Микаутадзе близок к переходу в «Аякс»

Амстердамский «Аякс» близок к завершению сделки по подписанию грузинского нападающего Жоржа Микаутадзе из французского «Метца», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сделка находится на завершающей стадии. Медосмотр состоится завтра, если всё пойдёт по плану.

В прошлом сезоне 22-летний нападающий забил 23 гола и отдал восемь ассистов в 37 играх французской Лиги 2 и помог клубу заработать право участвовать в высшей лиге. В составе основной сборной Грузии футболист провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Жоржа составляет € 10 млн. Действующий контракт форварда с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.