Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грузинский форвард «Метца» Микаутадзе близок к переходу в «Аякс»

Грузинский форвард «Метца» Микаутадзе близок к переходу в «Аякс»
Комментарии

Амстердамский «Аякс» близок к завершению сделки по подписанию грузинского нападающего Жоржа Микаутадзе из французского «Метца», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сделка находится на завершающей стадии. Медосмотр состоится завтра, если всё пойдёт по плану.

В прошлом сезоне 22-летний нападающий забил 23 гола и отдал восемь ассистов в 37 играх французской Лиги 2 и помог клубу заработать право участвовать в высшей лиге. В составе основной сборной Грузии футболист провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Жоржа составляет € 10 млн. Действующий контракт форварда с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Фото
«Вест Хэм» объявил о переходе Мохаммеда Кудуса из «Аякса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android