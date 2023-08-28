Андрей Канчельскис: «Спартак» должно прорвать в Кубке с «Динамо» после ничьей с «Ахматом»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу предстоящей игры группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Динамо» неплохо выглядит и показывает хороший временный результат. Думаю, будет интересная и голевая игра. У «Спартака» был ничейный результат с «Ахматом» — должно сейчас прорвать. Не такой матч, как с ЦСКА, но всё равно дерби. «Спартак» и «Динамо» — соседи по таблице, поэтому в кубке смогут получше друг друга узнать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч третьего тура группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится во вторник, 29 августа. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.