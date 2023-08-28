«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги

Сегодня, 28 августа, состоялся заключительный матч 7-го тура российской Мелбет Первой лиги между тульским «Арсеналом» и московским «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле, Россия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. Мачт завершился вничью — 1:1.

В первом тайме зрители увидели один забитый мяч. Хозяева поля смогли выйти вперёд на 36-й минуте матча, благодаря голу армянского полузащитника Ишхана Гелояна. Во второй половине встречи москвичи смогли сравнять счёт. На 56-й минуте мяч в сетку ворот туляков отправил воспитанник «Краснодара» Ираклий Манелов, установив итоговый результат матча.

После семи сыгранных туров в активе тульского «Арсенала» семь очков. Команда идёт на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на шестом месте с 11-ю очками.