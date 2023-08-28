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«Кальяри» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А

«Кальяри» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А
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В матче 2-го тура итальянской Серии А встретятся «Кальяри» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Начало игры — в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Италия - Серия А . 2-й тур
28 августа 2023, понедельник. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Перерыв
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Думфрис – 21'     0:2 Мартинес – 30'    

Составы команд:

«Кальяри»: Радунович, Ауджелло, Оберт, Доссена, Дзаппа, Янкто, Сулемана, Макумбу, Нандес, Ористанио, Паволетти.

«Интер»: Зоммер, Думфрис, Дармиан, де Врей, Бастони, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

В позапрошлом сезоне чемпионата Италии «Интер» одержал две убедительные победы над сегодняшним соперником (3:1 и 4:0).

В 1-м туре текущего сезона Серии А «нерадзурри» дома разобрались с «Монцей» (2:0), а «Кальяри» сыграл вничью с «Торино» — 0:0.

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