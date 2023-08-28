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«Челси» и «Рома» достигли принципиального соглашения по аренде Лукаку

«Челси» и «Рома» достигли принципиального соглашения по аренде Лукаку
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Лондонский «Челси» и итальянская «Рома» достигли принципиального соглашения по годичной аренде форварда Ромелу Лукаку, сообщает журналист Мэтт Лоу в своём «твиттере».

По информации источника, «Рома» заплатит более € 5,5 млн за аренду 30-летнего бельгийца. Сам нападающий заработает около € 7 млн. Осталось только подписать контракты, чтобы всё стало официально.

В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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