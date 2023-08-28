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«Бавария» изучает возможность подписания защитника «Милана» Калюлю

«Бавария» изучает возможность подписания защитника «Милана» Калюлю
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«Милан» может расстаться с защитником Пьером Калюлю, продав его «Баварии». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, мюнхенцы уже сделали запрос по 23-летнему игроку обороны. «Милан» намерен выручить с продажи Калюлю не менее € 30 млн. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли не заинтересован в расставании с французским футболистом.

В прошлом сезоне Калюлю провёл 47 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к ещё одному игроку обороны — защитнику «Челси» Трево Чалобе.

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