«Бавария» изучает возможность подписания защитника «Милана» Калюлю
Поделиться
«Милан» может расстаться с защитником Пьером Калюлю, продав его «Баварии». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, мюнхенцы уже сделали запрос по 23-летнему игроку обороны. «Милан» намерен выручить с продажи Калюлю не менее € 30 млн. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли не заинтересован в расставании с французским футболистом.
В прошлом сезоне Калюлю провёл 47 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к ещё одному игроку обороны — защитнику «Челси» Трево Чалобе.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 августа 2023
-
22:38
-
22:34
-
22:15
-
22:14
-
21:58
-
21:56
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:32
-
21:20
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:56
-
20:37
-
20:35
-
20:27
-
20:21
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:54
-
19:40
-
19:36
-
19:32
-
19:20
-
19:19
-
19:19
-
19:04
-
19:00
-
18:45Сослан Джанаев перешёл в «Балтику» Эксклюзив
-
18:41
-
18:36
Партнерский контент