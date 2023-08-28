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Орлов: футболисты «Урала» вышли против «Зенита» и испугались, заранее проиграли

Орлов: футболисты «Урала» вышли против «Зенита» и испугались, заранее проиграли
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Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался по поводу выступлений екатеринбургского «Урала» в текущем сезоне.

«В этом сезоне «Урал» обыграл «Спартак» и ЦСКА. Но всё-таки 0:20 у них по личным встречам с «Зенитом». Команда по менталитету ещё не готова быть лидером в РПЛ, это крепкий орешек, который может преподнести сюрприз. Против «Зенита» вышли и испугались, они не играли. Они так широко располагались, у них не было прессинга, агрессии. Даже «Факел» по сравнению с ними показал, как можно атаковать, держать в напряжении «Зенит». А они заранее проиграли, до начала матча», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

Напомним, что в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Урал» со счётом 4:0.

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