Чернышов: ближайшие игры могут быть решающими для Абаскаля

Бывший наставник «Спартака» Андрей Чернышов порассуждал о возможном увольнении нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в случае неудачных выступлений московской команды в ближайших матчах.
«Спартак» неплохо начал сезон, и всем показалось, что это главный претендент на чемпионство, но затем случились три осечки подряд. Такое бывает, но это же «Спартак» – все сразу начинают говорить о проблемах, думать, что менять и в каком направлении двигаться. Состав меняется, но это естественно, что после поражений тренер недоволен некоторыми игроками. Если все эти изменения не приносят выгоды, то в этом не было смысла. Нельзя шарахаться: проиграли игру и меняем пять человек. Людям, которые сидели в запасе, тоже нужно время, чтобы адаптироваться и войти в ритм игры. Здесь спрос с главного тренера. Его надо спрашивать, с чем связывать замены, объяснимы они или это уже паническая история.
Многие говорят, что Абаскаля пора менять, но так всегда говорят, когда тренер начинает проигрывать, тем более в таком клубе, как «Спартак». Красно-белые всех приучили не только к победам, но и к красивой игре. Болельщики этой команды очень требовательные. Разговоры о смене тренера после серии неудачных игр – нормальное явление. Так же происходит и в «Реале», и в «Барселоне», и в «Баварии». В больших клубах долго не ждут, когда ситуация выправится, решение принимается быстро. Люди, которые принимают такие решения, должны всё тщательно анализировать.
Ближайшие игры для Абаскаля в этом смысле могут быть решающими. Конечно, если в «Спартаке» будут дальше неудачные игры, то могут последовать изменения в тренерском штабе», – приводит слова Чернышова Metaratings.
Напомним, «Спартак» не побеждает в РПЛ на протяжении трёх туров подряд. Команда уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0). Московская команда располагается на седьмом месте, имея в активе 10 очков.
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