«Болонья» арендует полузащитника «Милана» Салемакерса

Бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс перейдёт из «Милана» в «Болонью» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, в арендное соглашение будет включена опция выкупа, которая станет обязательной при выполнении определённых условий. С 24-летним игроком согласован контракт до 2028 года.
Игрок сборной Бельгии перешёл в «Милан» из «Андерлехта» зимой 2020 года. В составе национальной команды футболист принял участие в 11 встречах, в которых забил один гол и отдал один ассист.
В сезоне-2022/2023 Алексис Салемакерс провёл 41 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
- 28 августа 2023
-
22:38
-
22:34
-
22:15
-
22:14
-
21:58
-
21:56
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:32
-
21:20
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:56
-
20:37
-
20:35
-
20:27
-
20:21
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:54
-
19:40
-
19:36
-
19:32
-
19:20
-
19:19
-
19:19
-
19:04
-
19:00
-
18:45Сослан Джанаев перешёл в «Балтику» Эксклюзив
-
18:41
-
18:36