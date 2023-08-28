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«Болонья» арендует полузащитника «Милана» Салемакерса

«Болонья» арендует полузащитника «Милана» Салемакерса
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Бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс перейдёт из «Милана» в «Болонью» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, в арендное соглашение будет включена опция выкупа, которая станет обязательной при выполнении определённых условий. С 24-летним игроком согласован контракт до 2028 года.

Игрок сборной Бельгии перешёл в «Милан» из «Андерлехта» зимой 2020 года. В составе национальной команды футболист принял участие в 11 встречах, в которых забил один гол и отдал один ассист.

В сезоне-2022/2023 Алексис Салемакерс провёл 41 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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