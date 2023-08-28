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«Райо Вальекано» — «Атлетико»: гости повели с разницей в два мяча

В матче 3-го тура испанской Примеры встречаются «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости вышли вперёд уже на второй минуте матча благодаря голу Антуана Гризманна, который откликнулся на передачу Родриго Де Пауля. Спустя 14 минут отличился Мемфис Депай — 2:0 в пользу «Атлетико».

В прошлом сезоне чемпионата Испании команды сыграли вничью на поле «Атлетико» (1:1), а во втором круге «матрасники» смогли добыть победу — 2:1.

«Атлетико» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Мадридская команда набрала восемь очков после двух матчей. «Райо Вальекано» находится на четвёртой строчке, заработав шесть очков. Лидирует мадридский «Реал» (9).