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Райо Вальекано — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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22:30 Мск
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«Райо Вальекано» — «Атлетико»: гости повели с разницей в два мяча

«Райо Вальекано» — «Атлетико»: гости повели с разницей в два мяча
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В матче 3-го тура испанской Примеры встречаются «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 3-й тур
28 августа 2023, понедельник. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
2-й тайм
0 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 2'     0:2 Депай – 16'     0:3 Молина – 36'     0:4 Мората – 73'    

Гости вышли вперёд уже на второй минуте матча благодаря голу Антуана Гризманна, который откликнулся на передачу Родриго Де Пауля. Спустя 14 минут отличился Мемфис Депай — 2:0 в пользу «Атлетико».

В прошлом сезоне чемпионата Испании команды сыграли вничью на поле «Атлетико» (1:1), а во втором круге «матрасники» смогли добыть победу — 2:1.

«Атлетико» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Мадридская команда набрала восемь очков после двух матчей. «Райо Вальекано» находится на четвёртой строчке, заработав шесть очков. Лидирует мадридский «Реал» (9).

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