«Райо Вальекано» — «Атлетико»: «матрасники» довели счёт до разгромного

В матче 3-го тура испанской Примеры встречаются «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости вышли вперёд уже на второй минуте матча благодаря голу Антуана Гризманна, который откликнулся на передачу Родриго Де Пауля. Спустя 14 минут отличился Мемфис Депай. На 36-й минуте голом отметился защитник «матрасников» Науэль Молина — 3:0 в пользу «Атлетико».

«Атлетико» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Мадридская команда набрала восемь очков после двух матчей. «Райо Вальекано» находится на четвёртой строчке, заработав шесть очков. Лидирует мадридский «Реал» (9).