Брейдо: ЦСКА никогда не интересовался Бейлом

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию об интересе московского клуба к защитнику «Крыльев Советов» Гленну Бейлу.

«Мы никогда этим футболистом не интересовались и по данному вопросу не контактировали», — приводит слова Бейла Sport24.

Бейл перешёл в «Крылья Советов» из «Эммена» в 2021 году за € 200 тыс. В текущем сезоне нидерландец провёл за самарскую команду семь матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в € 1,8 млн.

Ранее агент Бейла Штайнер Дитц заявил, что интерес к игроку со стороны ЦСКА есть, но всё находится на начальной стадии.