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Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица
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В понедельник, 28 августа, матчем «Кальяри» — «Интер» завершился 2-й тур чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.

Результаты матчей 2-го тура Серии А:

«Фрозиноне» — «Аталанта» — 2:1;
«Монца» — «Эмполи» — 2:0;
«Милан» — «Торино» — 4:1;
«Верона» — «Рома» — 2:1;
«Ювентус» — «Болонья» — 1:1;
«Фиорентина» — «Лечче» — 2:2;
«Наполи» — «Сасуолло» — 2:0;
«Лацио» — «Дженоа» — 0:1;
«Салернитана» — «Удинезе» — 1:1;
«Кальяри» — «Интер» — 0:2.

Турнирную таблицу чемпионата Италии после 2-го тура возглавляет «Милан», набравший шесть очков. Столько же очков в активе ещё у трёх команд («Наполи», «Интер» и «Верона»). В зоне вылета располагаются «Лацио», «Эмполи» и «Сассуоло». Всего в 10 матчах 2-го тура Серии А были зафиксированы лишь две ничьих.

Турнирная таблица Серии А
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