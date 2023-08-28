Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 28 августа, матчем «Кальяри» — «Интер» завершился 2-й тур чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.

Результаты матчей 2-го тура Серии А:

«Фрозиноне» — «Аталанта» — 2:1;

«Монца» — «Эмполи» — 2:0;

«Милан» — «Торино» — 4:1;

«Верона» — «Рома» — 2:1;

«Ювентус» — «Болонья» — 1:1;

«Фиорентина» — «Лечче» — 2:2;

«Наполи» — «Сасуолло» — 2:0;

«Лацио» — «Дженоа» — 0:1;

«Салернитана» — «Удинезе» — 1:1;

«Кальяри» — «Интер» — 0:2.

Турнирную таблицу чемпионата Италии после 2-го тура возглавляет «Милан», набравший шесть очков. Столько же очков в активе ещё у трёх команд («Наполи», «Интер» и «Верона»). В зоне вылета располагаются «Лацио», «Эмполи» и «Сассуоло». Всего в 10 матчах 2-го тура Серии А были зафиксированы лишь две ничьих.