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Слуцкий — о своём деле в комитете по этике РФС: лет на 5 посадят меня, с конфискацией

Слуцкий — о своём деле в комитете по этике РФС: лет на 5 посадят меня, с конфискацией
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал скорое рассмотрение своего дела в комитете по этике Российского футбольного союза.

«Мне никто не звонил. Я не знаю, куда я должен выйти и как мне об этом сообщат. Думаю, лет на пять посадят, скорее всего, с конфискацией имущества», — иронично заявил Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, ранее в РФС решили рассмотреть высказывание Слуцкого в адрес спортивного журналиста Виталия Бородина, которого тренер назвал «19-летним дебилом».

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