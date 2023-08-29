«Рубин» — «Урал»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и «Уралом». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России . Группа B
29 августа 2023, вторник. 15:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первых двух турах группового этапа Кубка России «Рубин» не смог набрать очки, проиграв «Ростову» и «Локомотиву» с одинаковым счётом — 0:1. Команда замыкает таблицу группы В. Екатеринбургский «Урал» проиграл московскому «Локомотиву» (1:2) в 1-м туре, а во втором матче смог одержать победу над ростовчанами (1:0). В активе «Урала» три очка и второе место в группе.
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