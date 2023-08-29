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«Лацио» и «Марсель» заключили сделку по Гендузи

«Лацио» и «Марсель» заключили сделку по Гендузи
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Итальянский «Лацио» и «Марсель» уже обменялись подписанными документами по переходу полузащитника Маттео Гендузи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, за заключение арендного соглашения «Лацио» заплатит € 1 млн. Аренда включает в себя обязательство выкупа футболиста за € 12 млн плюс легкодостижимые бонусы размере € 5 млн. Французский клуб получит 10% от последующей продажи игрока. Если всё пойдёт по плану, Гендузи отправится в Италию во вторник, 29 августа.

В сезоне-2022/2023 Гендузи провёл 43 матча за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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